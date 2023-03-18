Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 10.55'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 6,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle kentte faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde bulunanlar ve evlerinde kalan vatandaşlar dışarıya çıktı.

Yetkililer, deprem nedeniyle kentte şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.



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