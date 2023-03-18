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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri barındırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Şahinbey ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenleri barındıran ikamet sahipleri M.D.E. ve H.H. gözaltına alındı.



İşlemlerin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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