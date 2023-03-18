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GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Nizip Kaymakam Vekili Büşra Uçar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Nizip Asri Mezarlığı'na geçen protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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