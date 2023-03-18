Gaziantep'te sağanak ve dolunun ardından temizlik çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ile dolunun ardından, su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksoy Bulvarı'ndaki 5 katlı bir binanın sığınağına dolan suları tahliye etti. Binanın bahçesindeki suları da boşaltan ekipler, buradaki iki aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, biriken sular nedeniyle sürücülerin ve yayaların zaman zaman ilerlemekte zorlandığı caddelerde de temizlik çalışması yaptı. Ekipler, caddelerdeki mazgalları açarak biriken yağmur sularını tahliye etti.

Kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.