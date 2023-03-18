En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'taki tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende Piyade Yüzbaşı Hüseyin Türkkahraman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar şehitlere dua etti, Musa Bilir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Yeşilkent Mezarlığındaki anma programında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün önemine ilişkin yayımladığı mesaj okundu. Burada da şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Ardından Asri Mezarlık'taki eski şehitlik ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı ve şehit ailelerine taziyelerde bulunuldu.

Anma programına Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Muhittin Taşdoğan ve Bayram Yılmazkaya ile ilgili protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.