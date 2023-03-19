Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Nizip ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada bidonlara konulmuş 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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