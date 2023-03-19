Gaziantep'te husumetli iki aile barıştırıldı

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GAZİANTEP (AA) - Nizip'te yaklaşık 2 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi 3 kişinin yaralanması nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet sonlandırıldı.

Ekinci ve Deveci ailelerinin üyeleri, Toplumsal Barışı Sağlama Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir araya getirildi.

Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düğün salonunda gerçekleşen buluşmada, edilen duaların ardından aile bireyleri barıştırıldı.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, barışı kabul eden aile büyüklerine teşekkür etti.

Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feridun Öncel ise günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Bu sebeple küskünlükleri bir tarafa bırakıp barışı tercih eden her iki ailemize teşekkür ediyorum." dedi.

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