Gaziantep'te kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutukladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 gün önce Fırat Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Ö.Y'nin öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili şüpheliler A.T. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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