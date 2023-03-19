Gaziantep'te selde itfaiyenin bir kişiyi sırtında taşıyarak kurtarması kameraya yansıdı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalanların itfaiye ekiplerince kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece şiddetli sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, vatandaşları mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, itfaiye erlerinin bir vatandaşı sırtında taşıyarak su birikintisinden geçirdiği görülüyor.

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