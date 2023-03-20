Düzceli depremzede, Nurdağı'nda sağlıkçıları afetzedelere ulaştırıyor

GAZİANTEP (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine Düzce'den gelen gönüllü sağlık personeli İlhan Soylu, yaraların sarılmasına destek oluyor.

Düzce depremini yaşayan ve bir kuzenini kaybeden İlhan Soylu, AA muhabirine, bu depremlerde yıkımın çok fazla olduğunu söyledi.

Nurdağı'nda yaşanan felaketin hemen ardından devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Soylu, "Düzce depremi ile buranın depremi çok farklı. Bu bir deprem değil, afet. Düzce depremiyle Nurdağı arasındaki fark bire üç. Yani bizim bir yıkıntımız varsa burada üç yıkım var. Bu afet değil felaket." diye konuştu.

Soylu, depremlerin ardından devletin yaraları sardığını ifade ederek, "Biz 1999 depreminde çok mağdur olduk. Ancak bu depremlerden sonra devlet tüm gücüyle burada, her şeyiyle. Ben Düzce'de depremzede olarak yaşadığım için mağduriyetleri az çok bilen insanım. Onun için seve seve hizmet etmeye geldim. Buradaki yıkım bambaşka." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce depremindeki imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Düzce depreminde bir karmaşa vardı. İstediğiniz her şeyi, ihtiyacınız olan bir şeyi anında bulamıyorsunuz. Devlet o zaman insanlara anında müdahale edemedi. Ama bugün bakıyorum yiyecekten, giysiden, hekiminden olsun her şey var. Doktorlarımız köy köy, hane hane, çadır çadır geziyor. İnsanlar bunu burada gördü. Düzce depreminde bu rahatlığın yanından bile geçilmezdi. Burada askerimiz, polisimiz canla başla çalışıyor."

Soylu, deprem bölgelerine Türkiye'nin dört bir yanından yardımların geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada 81 vilayetin plakasını görüyoruz. Dernekler burada 24 saat çorba veriyor. 3 öğün yemek veriliyor. Sabah kahvaltısı veriliyor. Yemek yönünden zaten tartışılmaz bir konu. Devletimiz, yardım dernekleri burada. Bütün insanların gıdasını karşılıyorlar. 1999 depreminde Düzce'de bu imkan yoktu. Ama bugün burada devleti görüyorum. Bütün hizmetiyle çadırın kapısında hazır. Sağlık yönünden olsun, yemek yönünden olsun, her türlü yardımı karşılıyor devlet burada."

Sağlık ekibini köylere götüren aracın sürücülüğünü yaptığını anlatan Soylu, "Buraya gönüllü, hizmetli geldim, çalışıyorum burada. Zevkle, keyifle geldim, hizmet ediyorum. İmkanı olan herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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