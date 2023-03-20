Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir apartmandaki dairelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Şahinbey ilçesinde bir apartmanın üç dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlılar A.C.U. ve O.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin çaldıkları eşyaları bisikletle götürmesi ve adliyeye sevk edilmeleri yer aldı.

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