Depremden etkilenen Nurdağı ilçesinde çadır mescitlere ramazan ayı dolayısıyla ses sistemi kuruldu

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan çadır kentte ramazan ayı hazırlıkları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği işbirliğinde çadır kent içerisinde bulunan çadır mescitlerde ses sistemi kurulumu yapıldı.

Ayrıca dernek üyeleri, çadır kent içerisinde bulunan oyun alanlarında düzenlenen etkinliklere çocukları davet etmek için anons sistemi kurdu.

Derneğin Başkan Yardımcısı Seyfi Ayhan, AA muhabirine, gerek çadır kent gerek konteyner alanlarında yaşayan halkın yaşam refahını yükseltmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle Nurdağı ilçesindeki mobil cami ve mescitlerin ses sistemi eksikliğini tespit ettiklerini belirten Ayhan, eksiklikleri ücretsiz olarak giderdiklerini kaydetti.

Ayhan, "Ekip arkadaşlarımızla deprem bölgesindeki cami ve mescitlerin çoğunun ses sistemlerini aktif hale getirdik. Bölgede bulunan vatandaşlarımıza ramazan ayının atmosferini yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Nurdağı ilçesi başta olmak üzere şu ana kadar 100 ses sistemi kurduk." dedi.

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