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Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

AA

Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - CEBRAİL CAYMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki oto sanayi sitesinde bazı esnaflar iş yerlerini açarak mesaiye başladı.

Nurdağı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve sanayi de egzoz ustası olan Cemal Demir, AA muhabirine, yıllardır sanayi sitesinde faaliyet gösterdiğini ve sanayi sitesi yönetiminde bulunduğunu söyledi.

İlçe merkezinde 2 katlı apartmanda oğullarıyla kaldıklarını, kendisinin eşi ve kızıyla en üst katta yaşadığını belirten Demir, depremde yaşadıkları binanın yıkıldığını ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin, memleketimizde çok büyük bir afet oldu. Devletimiz, milletimiz, halkımız, herkes yanımızdaydı. Kimse, yanımızda yoktu demesin." dedi.

Sanayide çalışan 5 esnafın depremde vefat ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Sanayi sitemizde, eski heyecan, neşe yok, eskiden daha erken açardık. İnşallah daha güzel olacak, el ele verirsek aşamayacağımız bir şey yok. Allah'ın verdiği bir afet, düzelecek inşallah, milletimizle, devletimizle birlikte olduktan sonra sıkıntılarımızı aşacağız."

- "Mecbur çalışmaya devam ediyoruz"

Döşemeci Mustafa Safer ise depremlerde kardeşini, annesini ve bazı akrabalarını kaybettiğini belirterek, hayatın devam ettiğini ve çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Demir doğrama atölyesinde çalışan Ahmet Cirnioğlu da sanayi sitesinde eski yoğunluğun olmadığını ifade ederek, "Mecbur çalışmaya devam ediyoruz. Ekmek davası, hayat devam ediyor, ölenle ölünmüyor." dedi.

- "Şu anda sanayinin üçte bir kadarı açık"

Esnaf lokantası sahibi Kadir Kaynak ise "Depremden önce iş yerlerinin hepsi açıktı, sanayi gayet güzel çalışıyordu. Herkes işindeydi ama depremden sonra ağır hasar alan binalar oldu, esnaf etkilendi. Şu anda sanayinin üçte bir kadarı açık. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmak istiyoruz. Hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız." diye konuştu.

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