Gaziantep'teki su baskınlarında 49 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 17 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarında, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahsur kalan 49 kişiyi kurtardığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri 17 Mart Cuma günü meydana gelen su baskınlarında 4 bin personelle 305 müdahale çalışması yürüttü. Belediye ekipleri, 17 kurtarma operasyonunda mahsur kalan 49 kişiyi kurtardı.
İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde 237 su tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin, 49 noktada su tahliye çalışmaları sürüyor.