Şahinbey Belediyesi Adıyaman'da her gün 5 bin kişilik yemek ikramında bulunuyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Adıyaman'da çadır kentlerdeki depremzedelere gönderdiği mobil aşeviyle her gün 5 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçedeki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra çevre illerdeki vatandaşların yaralarının sarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Adıyaman'daki depremzedelere de destek olunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adıyaman'da çadır kentlerde kalan depremzedeler için mobil aşevi gönderilerek her gün 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Çocukların deprem sonrası yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için 'bilim tırı' gönderilerek çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda Adıyaman'daki depremzedeler için her gün iftarlık ve sahurluk malzemeler hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hükümetin desteği ile Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Belediye olarak depremzedelere her alanda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Tahmazoğlu, 50'ye yakın araç ve 100'e yakın personelle Adıyaman'daki afetzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Tahmazoğlu, özellikle enkazın kaldırılması noktasında iş makinelerinin ve personelin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu aktardı.

Adıyaman'da ticaretin yeniden canlanması için 65 iş yeri yapacaklarını ifade eden Tahmazoğlu, depremde eşini kaybeden ve çocukları yetim kalan 62 anneye, yapacakları konutları tahsis edeceklerini bildirdi.

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