CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Almanya'dan gelen SPD heyetiyle açıklama yaptı:

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem tarihsel dokunun korunması aynı zamanda kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentte Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Kardeş SPD'yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutlu olduklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaşanılan tabloyu SPD heyetinin yerinde görmek isteğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Bilgi istediler deprem dolayısıyla. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini özellikle İstanbul ve Hatay için... Verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Hem tarihsel dokunun korunması aynı zamanda kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz. Geniş bir ekiple geldi Sayın Genel Başkan. Kendilerine yürekten teşekkür ederiz, acılarımızı paylaştıkları için."

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, büyük bir heyetle deprem bölgesini ziyaret ettiklerini dile getirerek "Alman Sosyal Demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntüyle Türkiye'de gerçekleşen korkunç depremi ve etkilerini hep birlikte gördük. Hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz." dedi.

Klingbeil, derinden üzüntüleri, acıları paylaşmak istediklerine işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye'deki depremden gelen korkunç görüntüleri hep birlikte Alman televizyonlarından izledik, bütün haberleri çok yakından takip ettik ve Almanya'da Türklerle birlikte gözyaşı döktük çünkü iki ülke arasındaki bağımız o kadar birbirine yakın ki neredeyse herkes Almanya'da Türkiye'de bir yakını dostu olan birisini tanıyor. Deprem bölgesinden etkilenmiş olan insanları tanıyor ve iki ülkenin ne kadar yakın olduğunun da bir ifadesi bu aynı zamanda. O nedenle bizim için bu deprem sadece bazı rakamlardan oluşan 'Şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar ev yıkıldı.' gibi rakamlardan oluşan bir şey değil. Doğrudan insanların etkilendiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini çok yakından hissettiğimiz bir afet olduğunu belirtmek istiyorum. O nedenle bugün bölgeye gelmek benim için heyetimiz için kesinlikle önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek görüştüklerini anlatan Klingbeil, şunları kaydetti:



"Bugün burada birlikte görüşebildik ve bundan sonra bu bölgede yeniden imar edilmesi konusunda Almanya'nın bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Sadece Almanya maddi açıdan yardım etmekle kalmadı hali hazırda Almanya deprem bölgesinde mali yardım yapan en büyük donör ülke konumunda. Onun dışında Almanya'dan gelen uzmanların özellikle kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler uzmanlar burada katkı sağlayabilirler. Özellikle Hatay'ın yeniden yapımı için yeniden imarı için katkı sağlayabilirler. İstanbul'u depremden daha iyi çıkabilmesi için, depreme daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. Bu konuyu ele aldık, özellikle Alman İmar Bakanı Sayın Klara Geywitz ile doğrudan bu konuyu ele alacağız ve Alman Hükümeti olarak Türkiye'ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz."

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