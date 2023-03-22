Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin soruşturmada 1 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bazı binaların yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında, İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin aranan 1 zanlı yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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