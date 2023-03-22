Gaziantep'te sosyal medya paylaşımlarıyla uyuşturucuyu özendirdikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarıyla uyuşturucuyu özendirenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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