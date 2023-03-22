Gaziantep'te "yağma" şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yağma yaptığı ileri sürülen G.Ş.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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