Gaziantep'te belediye ihtiyaç sahiplerine 200 bin gıda kolisi dağıtacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara 200 bin gıda kolisi dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında kentteki 5 farklı noktada ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde iftar çadırları kurulacak, ihtiyaç sahiplerine ise 200 bin gıda kolisi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, vatandaşları ramazan ayının manevi iklimde çadırlarına beklediklerini belirtti.

Kentin 30 mahallesinde mahalle iftar geleneğini sürdüreceklerini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Depremde en fazla zarar gören iki ilçemiz var. Bu ilçelerde farklı noktalarda vatandaşlarla iftar çadırlarında beraber olacağız. 200 bin gıda paketi bu şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu manevi iklimde ramazan ayının özellikle vatandaşlarımızın acıları için birlikte kenetlenerek, tek yürek halinde sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gıda paketleri için Alo 153 üzerinden başvuru aldık. Şu an 100 binden fazla başvuru var. Biz onların ihtiyaçlarını teker teker evlerine ulaştıracağız her yıl olduğu gibi. Talepler gelmeye devam ediyor."

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