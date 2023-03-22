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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı

AA

Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı

GAZİANTEP (AA) - Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören Sıdıka Tayyar Hatun Camisi bahçesine kurulan çadır mescitte, afetzedeler ilk teravih namazını kıldı.

Depremzedelerden Sinan Özdemir, ramazan ayına buruk girdiklerini, diğer yandan ilk teravihin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Rabbim ne derse o olur. Böyle olması gerekiyormuş. Bu durumda olan bütün insanlar için duacı olacağız. Kaybettiğimiz insanlara duacıyız. Rabbim onlara rahmet eylesin." dedi.

- Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da teravih öncesinde afette hayatını kaybedenler için dua edildi.

Afetzedeler, şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi'nin bahçesine kurulan çadırda teravih namazını kıldı.

Caminin dışına lazer ışıkla Türkiye haritası ile ay ve yıldız yansıtıldı.

- Malatya

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da da teravih namazı 600 cami ile çadır ve konteyner kentlerdeki 132 noktada kılındı.

Teknokent bahçesine kurulan konteyner kentte yaşayan Hüseyin Akgeyik, AA muhabirine, ramazan ayını bu yıl buruk geçireceklerini söyledi.

Bu yılki ilk teravih namazını çadır mescitte kılacaklarını belirten Akgeyik, şunları kaydetti:

"Çadır mescitte ibadetimizi yapacağız. Her şeyin hayırlısı demek ki kaderimizde bu varmış. Her şeye şükretmek lazım. Çadır dahi elimize geçmeyebilirdi ama bizim buna şükretmemiz lazım. Yeter ki ibadetlerimizi Allah rızası için yapalım. Burada imkanlarımız da güzel. Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun."

Darende ilçesinde ise depremzedeler Somuncu Baba Külliyesi'nde ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını 14. yüzyılda inşa edilen, içerisinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu külliyede kıldı.

Namaz öncesinde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Adıyaman

Depremden etkilenen Adıyaman'da ise 125 noktada ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Eğriçayır Parkı Atletizm Pisti'nde kurulan çadır mescide gelen depremzedeler namazlarını eda etti.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Şanlıurfa

Depremin etkilediği kentlerden Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen depremzedeler, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Depremde hasar alan bazı camilerin yanına kurulan çadır mescitlerde de teravih namaz eda edildi.

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