Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ilçedeki geçici barınma merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfının geçici barınma merkezine kurduğu iftar çadırına gelen Çavuşoğlu, ramazan ayının ilk orucunu depremzedelerle açtı.

Çavuşoğlu, iftarın ardından depremzedelerle sohbet etti, onların taleplerini dinledi.

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