Deprem bölgesindeki sürücü ve operatörler ramazanda da mesailerini sürdürüyor

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GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR / KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından görev alan iş makinesi operatörü ve kamyon sürücüleri, ramazanda da enkaz başında çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki özel şirket ve kamu kurumlarından depremden etkilenen 11 ile gelen iş makinesi operatörleri, depremin ilk saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin ilk günlerinde can kurtarma, daha sonra enkaz kaldırma çalışması yapan iş makinesi operatörleri, ramazanda da toz ve sıcak havaya rağmen görevlerine devam ediyor.

İzmir'den Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gelen iş makinesi operatörü Görkem Bilek, AA muhabirine, enkaz alanında bir aydır çalıştığını söyledi.

Yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Bilek, "Ramazanda çalışırken acıkıyoruz, yüzümüze toz geliyor ve susuyoruz ama bir an önce enkazın kalkması için uğraşıyoruz. Yorulsak da çabalıyoruz ve çalışmalara devam edeceğiz. Buraya yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

Kamyon şoförü Metin Ürler de şartların zor olduğunu, depremin ise büyük zorlukları bulunduğunu dile getirdi.

Kendisinin de depremzede olduğunu ve çadırda yaşadığını anlatan Ürler, "Toz var. Ramazan ayında çalışmak ve enkaz taşımak çok zor. En büyük zorluğu ise sıcak hava oluşturuyor." ifadesini kullandı.

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