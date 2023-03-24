Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nurdağı'nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem nedeniyle en çok yıkıma uğrayan ilçelerin Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na alındığını bildirdi.

Bakan Varank, Nurdağı ilçesinde depremlerde hasar gören bir yağ fabrikasını ve Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde sanayici ve ticaretin yeniden ayağa kalkması için bakanlık olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Varank, Nurdağı ilçesi esnafıyla bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Deprem bölgesindeki sanayinin önemine değinen Varank, "Biz tek bu şehirleri ayağa kaldırmak istiyorsak, sanayiyi mutlaka ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada organize sanayi bölgelerinden bireysel yatırımlara kadar bütün iş insanlarımıza dönük desteklerimiz ve faaliyetlerimiz var." dedi.

Sanayi sitelerine özel önem verdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Burada sanayi esnaflarımızla bir araya geldik. Biz en başta KOSGEB ile acil destek kredisi mekanizmasını devreye aldık. Burada mikro işletmeler, küçük işletmeler, orta boy işletmeler, içeride oluşan hasarlara göre ya da işletmenin büyüklüğüne göre 1,5 milyon liraya kadar bizim KOSGEB acil destek kredisinden faydalanabilirler. Yani faizsiz bir şekilde bu parayı alıp kullanıp bir yıl geri ödemesiz, daha sonra iki yılı geri ödemeli bir şekilde sıfır faizle bu destekten faydalanabilirler. Biz bunu esnaflarımıza anlattık. Yıkıma uğramış esnaflarımız burada yerlerini tekrar yapabilecekler mi? Bununla ilgili sorular oldu. Şu anda zemin etüdü çalışmaları mikro bölgeleme çalışmaları tüm 11 ilimizde devam ediyor. Burada zeminin uygun olduğu yerlerde eğer esnafımız dükkanlarını tekrar yapacaksa bunlara da biz çok ciddi bir destek vereceğiz. Bu esnaflarımızın yerinde kendi yerlerini yapmalarına imkan tanıyacağız. Ama bunun yanında bölgede çok ciddi yeni sanayi dükkanı talepleri var. Bunlarla ilgili şu anda hazırlıklarını yapıyor. Yeni sanayi dükkanlarının temellerini de biz hızlı bir şekilde atmaya başlayacağız."

- Nurdağı'na OSB kurulacak

Nurdağı'nın kendilerinden en büyük taleplerinden birinin burada bir OSB kurulması olduğunu aktaran Varank, şunları söyledi:

"Nurdağı'nda hızlıca bir OSB kurulmasıyla ilgili adımları da biz atmış olacağız. Tabi bu bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Güzel günlerine buraları kavuşturmak istiyoruz. Buraya yeni yatırım çekmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da yatırım teşviklerinden geçtiğinin farkındayız. Çok özel bir karar aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. En çok yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na aldık. Türkiye'de en yüksek teşvik bölgeleri 6. bölge teşvikleridir. Artık bu ilçelerimiz 6. bölge teşviklerinden faydalanabilecekler. Buraya yatırımlar çok ciddi devlet desteklerinden faydalanabilecekler."

İlk günden itibaren sahada bütün imkanların seferber edildiğini aktaran Varank, gündemlerinin bütün deprem bölgesini ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Varank, bölgede sürekli çalıştıklarını belirterek, "Bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Allah'ın izniyle buralarda tekrar hayatı eski haline getireceğiz. Bu çalışmalarla ilgili de vatandaşlarımız bizi her zaman yanlarında görecekler. Kendilerini asla yalnız bırakmayacağız. Çalışmalarımız devam edecek. Gaziantep merkezde iş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Bu bölgeleri inşallah tekrardan ayağa kaldırmış olacağız." diye konuştu.

KOSGEB desteklerinin başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bankalar üzerinden mikro işletmeler 250 bin liraya kadar, küçük işletmeler 500 bin liraya kadar, orta işletmeler 1 milyon liraya kadar bankalar üzerinden bu kredi desteğine başvurabilirler. Dükkanları tamamen yıkılmışsa bunları yüzde 50 artırımlı uyguluyoruz. Özellikle küçük esnaflarımız bankalar üzerinden bu krediye başvurabilecekler. Tamamen faizsiz bir şekilde, ilk bir yılı geri ödemesiz ilk bir yıldan sonra 2 senede üçer aylık taksitler halinde bu rakamları esnafımız faizsiz bir şekilde ödeyecektir."

Daha sonra İslahiye ilçesine geçen ve temaslarda bulunan Bakan Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı'nda koordinatör olarak görev yapan Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da eşlik etti.

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