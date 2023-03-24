Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İslahiye'de depremzedelerle iftar yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedelerle orucunu açtı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çeşitli ziyaret ile incelemelerde bulunan Varank, Kalyon Konteyner Kent'e gelerek buradaki yaşam alanlarını gezdi.

Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfınca kurulan iftar alanına geçen Varank, buradaki depremzedelerle iftar yaptı.

Varank, iftarın ardından afetzedelerle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.





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