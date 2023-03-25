Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımları devam etti.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Bademli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı caminin yıkımı için de çalışmalar başladı.

Mahalle sakini İdris Bahar, caminin hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek, "Dördüncü sene de meydana getirdik. Ramazan ayında namaz kılacaktık, nasip olmadı. Deprem felaketi oldu, camimiz yıkıldı. Gözümüz gibi bakıyorduk." dedi.





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