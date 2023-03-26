Gaziantep'te depremzede çocuklar, kurabiye yaparak eğlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te depremzede çocuklar, psikososyal destek etkinliğinde kurabiye yaparak, eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından, çadırlarda hayatlarını sürdüren çocukların, aileleriyle daha önce mutfaklarında geçirdikleri zamanları yeniden hissedebilmeleri ve depremin etkilerinden uzaklaşabilmeleri için Mutfak Sanatları Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte şef önlüğü giyen çocuklar, aileleri için kurabiye yaparak, eğlenceli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Fikret Tural, "yemek şifadır", "yemek yapmak şifadır", "yemeğin şifası vardır" düşüncesiyle yola çıkarak etkinliği yaptıklarını ifade etti.



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