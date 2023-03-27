Gaziantep'te yetim anneleri afetzedelerin yüzünü güldürmek için işbaşı yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 150 yetim annesi, afetzede aile ve çocukların yüzünü güldürmek için örgü bebek ve çanta üretiyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yetim Koordinasyon Merkezi'nden faydalanan yetim anneleri, depremzede aileler ve çocuklar için "Çocukların Yüzlerinde Tebessüm Olsun Diye Sevgilerini Ördüler" projesi kapsamında ürünler hazırlamaya başladı.

Daha önce yaptıkları bazı ürünleri de depremzedelere gönderen kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te aileler ve çocuklar için örgü bebek, bandana, saç tokası, çocuk çantası, lif ve sofra bezi gibi ürünler üretti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen yetim annesi Meliha Karaçay, ildeki yetim anneleriyle iletişim kurduklarını ve depremzedeler için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Proje kapsamında birçok ürün üretildiğini aktaran Karaçay, "Bu yeni ürünleri de en kısa sürede çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştıracağız. İnşallah yaralarını bir nebze de olsa sarmak istiyoruz. Bu günler en kısa sürede geride kalacak. Rabbim bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

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