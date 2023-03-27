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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy tipi afet evleri Nurdağı'nda yükselmeye başladı

AA

Köy tipi afet evleri Nurdağı'nda yükselmeye başladı

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK/FIRAT ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar Mahallesi'nde köy tipi kalıcı konutların inşası hızla sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden büyük oranda etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Çadır ve konteynerlerin yanı sıra prefabrik evlerde de depremzedelerin ağırlanmaya başlandığı ilçe merkezinde bir yandan enkaz kaldırılırken bir yandan da kalıcı konutlar için çalışmalar yürütülüyor.

İlçe merkezinin yanı sıra köylerdeki depremzedeler için de kollar sıvandı. Bu kapsamda bir hayırsever, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için köy tipi tek katlı kalıcı afet evleri inşa etmeye başladı.

10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin de bir kısmında hasarın oluştuğu 35 haneli köydeki proje kapsamında 14 köy evi, cami, ahır, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri planlanıyor. Yöre halkı, kısa sürede teslim edilmesi öngörülen evlere kavuşmayı heyecanla bekliyor.

Belpınar Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir, AA muhabirine, depremde mahallenin büyük hasar aldığını söyledi.

Depremden sonra bölgeye önemli katkıların sağlandığını, yaraların sarılması için askerlerin helikopterlerle bölgeye ulaştığını belirten Taşdemir, şimdi de yapılan evleri görünce çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yapılan evlerin 3 oda ve 1 salondan oluştuğunu anlatan Taşdemir, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ben inşaat alanını gezdim. Demir bağlantısı ve yapısı çok güzel. Cami, Kur'an kursu ve ahırlar yapılıyor. Hiçbir eksiğimizi bırakmadılar." dedi.

- "Her gün bakıyoruz”

Mahalle sakini Mücahit Taşdemir de devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, bunun için minnettar olduğunu ifade etti.

Tüm eksikliklerin giderildiğini belirten Taşdemir, "Depremin ikinci günü çadırlarımız, 1 hafta sonra da konteynerlerimiz geldi. Şimdi de burada kalıcı konut yapılacak. Bunun için köy halkı çok sevinçli. Evlerimiz çok süper oluyor. Her gün bakıyoruz. Eksiksiz yapılıyor. Bir an önce içine girmek ve huzur içinde uyumak istiyoruz." diye konuştu.


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