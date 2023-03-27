Gaziantep'te 670 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 670 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, 670 bin boş makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.