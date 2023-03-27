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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Şahin Bey'in 28 Mart 1920'de komutası altındaki birliklerce tutulan Elmalı Köprüsü'nde meydana gelen çarpışmada şehit olduğunu anımsattı.

Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıklarının toplumun her kesiminde örnek olmaya devam ettiğini vurgulayan Gül, "Fedaileriyle düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey, Fransız birliklerini hezimete uğrattıktan sonra düşman kumandanına gönderdiği mektupta, 'Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.' ifadesini kullanarak vatanı korumak uğruna sahip olunan kararlılığı net şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Şahin Bey'in istiklal meşalesini tutuşturduğunu, ardından binlerce Şahinlerin de meşalenin sönmemesi için çalıştığını ve savaştığını aktaran Gül, bu uğurda 6 bin 317 şehit verildiğine işaret etti.

Gül, "Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" diyen Şahin Bey'i, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını vermekten kaçınmayan tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını kaydetti.





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