Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep'te temaslarda bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile bazı dernekleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve sürmekte olan yardım çalışmaları hakkında bilgi edinmek için kente gelen Schreinemacher ile beraberindeki heyet, merkez Şahinbey ilçesindeki Save the Children Ofisi'ne ziyarette bulundu.



Burada görevlilerden bilgi alan Hollandalı Bakan, daha sonra Düztepe Mahallesi'ndeki Al Farah Merkezi'ne geçti. Suriyeli kadınlara depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Schreinemacher, basına kapalı toplantıda kadınların taleplerini dinledi.

Daha sonra GSO'yu ziyaret eden Schreinemacher, sanayicilerle görüştü. Basına kapalı toplantıda, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile iş insanları yer aldı.

Hollandalı Bakan ve beraberindekiler, Hatay'a hareket etti.

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