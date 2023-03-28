Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.