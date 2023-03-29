Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saha Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 2 hırsızlık zanlısını yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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