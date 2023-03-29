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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor

AA

Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR / KEMAL KARAGÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çadırda hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca geçici barınma merkezine kurulan çadırdaki eğitimlerden, 160'ı üniversiteye hazırlanan 210 depremzede öğrenci faydalanıyor.

Birçok branşta öğretmen bulunan eğitim çadırından yararlanan gençler, geleceklerine yön verecek sınavda başarılı olmak için çalışıyor.

Gençlerden Ümmihan Demir, AA muhabirine, YKS'ye hazırlandığını belirterek, "Öğretmenlerimiz tek tek ilgileniyor, yapamadığımız sorularda yardım ediyor." dedi.

Hedeflerinin olduğunu anlatan Demir, "Hedefim hukuk. Savcı olmak istiyorum. Büyük bir felaket yaşadık ama bu, hayalimi gerçekleştirmeme engel değil. Bütün çabamızla çalışıyoruz. Çadırda da olsak çalışmamıza devam edeceğiz." diye konuştu.

- Hayali psikolog olup aynı kaderi yaşadığı çocuklara yardım etmek

Lise son sınıf öğrencisi Rümeysa Alagöz ise depremden çok etkilendiğini söyledi.

Çadırda yaşamın zorluğuna dikkati çeken Alagöz, "Bir geleceğim var. Depremden etkilenen çocuklar için hayalimi gerçekleştirmem lazım. Hayalim psikolog olmak ve depremzede çocuklara destek vermek. Çocukların yaşadığı acıları az da olsa dindirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Topal da YKS'nin iyi geçmesini dileyerek, "İyi bir üniversite kazanmak istiyorum. Kazandıktan sonra iyi şekilde mesleğimi edinmek istiyorum. Hayallerimiz var, ne olursa olsun peşinden koşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Lise 11. sınıf öğrencisi Umut Kaan Çınar ise önce Kovid-19 salgını, şimdi de deprem nedeniyle eğitimlerinde aksama yaşandığını ancak hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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