Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ekiplerince Nurdağı ve İslahiye ilçesinde depremzedeler ziyaret edilerek medikal malzeme ihtiyaçları tespit ediliyor.

Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, tansiyon aleti ve yürüteç gibi ihtiyaçları gideren ekipler, bu güne kadar 5 bin 150 medikal malzemeyi depremzedelere ulaştırdı.

Ekipler, depremzedelerin hasarlı ve arızalı medikal araç ve gerekçelerini de tamir ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, depremin ilk gününden bu yana ilçelerde belediye hizmetlerinin sürdüğünü belirterek, "Depremin vurduğu ilçelerdeki depremzedeleri tek tek ziyaret ediyoruz. 1150 konteyneri ziyaret ettik. Depremlerin verdiği hasara göre ihtiyaç hasıl oluyor. Protez hizmetlerimiz de bu bölgede devam edecek." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.