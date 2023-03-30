Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te olacağını belirterek, "Teşrifleriyle depremden hemen sonra başlattığımız, 52. günde 65 bin konut rakamına ulaştığımız, Gaziantep'te de sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini sizlerle birlikte yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki iftar programın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin deprem bölgesi için seferber olduğunu vurgulayan Kurum, "Tek yürek oldular ve depremin o karanlık gecesinden itibaren seferberlik ruhu ve şuuruyla hareket ediyoruz. Bu aziz millete de bu yakışır. Bu asil millet her zaman zor günlerde bir, beraber, kardeş olmuştur. Böylece büyük Türkiye olmuştur." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların, devletin tüm imkan ve kurumlarıyla afet bölgesinde el ele ve omuz omuza seferberlik anlayışıyla çalıştığını dile getirdi.

Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yarın Gaziantep'te sizlerle bir arada olacak. Teşrifleriyle depremden hemen sonra başlattığımız, 52. günde 65 bin konut rakamına ulaştığımız, Gaziantep'te de sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini sizlerle birlikte yapacağız. Hep birlikte inşallah önce temellerini atacağız, ardından da bir yıl sonra yeni Nurdağı ve İslahiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. O gün de sizin evinizde ramazan ayında, bayramda misafiriniz olacağız. Çocuklarımız, ülkemizin güzel insanları her şeyin en iyisini, güzelini hak ediyor. Biz de sizlere layık olabilmek için mücadelemizi Allah'ın izniyle sonuna kadar sürdüreceğiz, sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız, elimizi çekmeyeceğiz ve burada sizlerle olacağız. Hep daha iyisini, daha güzelini yapabilmek için uğraşımızı vereceğiz."

Bakan Kurum, bakanlıklarının himayesindeki sivil kadın hareketi olan "Doğanın Anneleri" üyelerinin Nurdağı ilçesine geldiğini, çocuk ve ailelere ulaştıklarını, acılarını dindirmek için çalıştıklarını vurguladı.

- "Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz"

"Doğanın Anneleri" hareketi üyesi sanatçı Hülya Koçyiğit ise Türkiye'nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için gözyaşı döktüğüne işaret etti.

Türkiye'nin deprem bölgesine elinden geleni yapmaya çalıştığını dikkati çeken Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Bugün buraya geldim, bu büyük acılardan sonra tekrar umudum yeşerdi. Çünkü devletimiz zaten bütün imkanlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor ama yarınlar hep umuttur, bizi canlı tutar ve yaşatır. Bugün buradaki cıvıltılar, güzel evlatlar ve onların gözlerindeki ışıltı tekrar bana umudu hatırlattı. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz, beraber yaralarımızı saracağız. İnşallah mutlu ve güzel günlere hep beraber ulaşacağız."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar dua etti.

"Doğanın Anneleri" hareketinin gönüllülerinden Murat Kurum'un eşi Songül Kurum, oyuncu Buket Dereoğlu, tasarımcı Nejla Güvenç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim de programa katıldı.





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