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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede aracıyla drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

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