Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 91 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 iş yeri ve 2 araçta yaptıkları aramada, 91 bin 500 boş makaron ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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