Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 91 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 iş yeri ve 2 araçta yaptıkları aramada, 91 bin 500 boş makaron ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.