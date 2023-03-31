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Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

AA

Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 91 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 iş yeri ve 2 araçta yaptıkları aramada, 91 bin 500 boş makaron ile 2 bin 560 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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