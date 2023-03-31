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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." dedi.

Bahçeli, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, herkesin ramazanını kutlayarak, böyle mübarek bir zamanda Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

6 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin 11 ilinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen acılı günler yaşadığını anlatan Bahçeli, çok sayıda millet evladının hakkın rahmetine kavuştuğunu, bir çoğunun da yaralandığını vurguladı.

Aradan geçen süre içerisinde Türkiye'de asrın felaketinden normalleşme sürecine girildiğini görmekten de büyük mutluluk duyduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye ayağa kalkıyor, artık Türkiye asrın felaketinin tüm acılarını unutturuyor, artık Türkiye insanlara beslenme, barınma, emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı, bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere de vesile oluyor. Ama artık bir dönüm noktasına da geldiğimizin şuurunda olmalıyız aziz Gaziantepliler. Bu felaketi aşarken her beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a çok şükür devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor ama bu sürenin tamamlanması için, hizmetin normalleşmenin, bir arada ayağa kalkmanın, tekrar mutlu umutlu günleri yaşamanın yarıda bırakılmaması lazım. Şu an için temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Ama aynı süreç içerisinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacak. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazım. Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım. Hizmeti yarıda bırakamayız, tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla da ifade edilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar yolun açık olsun diyoruz. Ona destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazım."

MHP Lideri Bahçeli, 76 yıldan bu yana çok partili rejimin içerisinde olunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Koalisyonlarla yönetildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir. Bu sistem Türkiye'yi en kısa süre içerisinde ayağa kaldırmalıdır. Onun için beslenme tamam, her gün milletimizle beraberiz, yeniden barınma, çadırlardan konteynerlere, bugün de kalıcı evlere doğru gidiyor süreç. Hayat da ticaret de canlanıyor, insanlar daha mutlu günlerin özlemiyle birbiriyle danışıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek ve Türkiye'yi bugün için 14 Mayıs'ta tekrar güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi önemli bir gelişme olarak görmek, destek vermek birlikte olmak, diri olmak milleti beraberce kucaklamak lazım."

Bugün atılan hayırlı adımlarla güçlü bir Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye kurulacağını belirten Bahçeli, insanlarının da daha mutlu ve kardeşçe yaşadığı bir ülke oluşturulacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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