Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini bildirdi.

Erbakan, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakin bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Allah onları inşallah şehitlik mertebesine kabul etsin, şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Yaralı olarak kurtulan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın, yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah ülkemize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun, inşallah duasını yapıyoruz. Burada bir sene içinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza bakanımıza, devletimize minnettarız bir an evvel tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız, açılışımız hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'teki temel atma töreninde ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziantep'teki temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziantep'teki temel atma ...
Gaziantep´te 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Gaziantep´te 4.3 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 91 bin makaron ele geçirildi, 5 zanlı ...
Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ...
Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kişinin öldürülmesiyle ilgili ...
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam ...
Oynadığı tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oynadığı tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti
Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni ...
Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 bin 100 medikal malzeme desteği
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 5 ...
Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER "Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle ...
Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla bir ...
İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu
YEREL HABERLER İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan ...
"Doğanın Anneleri" Gaziantep'te yarın depremzedelerle buluşacak
YEREL HABERLER "Doğanın Anneleri" Gaziantep'te yarın depremzedelerle ...
Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" yapılıyor
YEREL HABERLER Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" ...
Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Depremzede öğrenciler hayallerinden vazgeçmiyor
Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oluyor
YEREL HABERLER Mehmetçik tüm ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında ...
Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.