Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklar Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 932 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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