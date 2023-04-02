Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 adres ve 2 araçta yaptıkları aramada 375 gram sentetik uyuşturucu, 101 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 8 gram eroin ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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