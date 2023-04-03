Deprem nedeniyle hasar gören tarihi bedestendeki esnaf ticaretini otoparkta sürdürecek

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'teki tarihi Zincirli Bedesteni'nde, ticari faaliyetler otoparkta devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan ve depremdeki hasar nedeniyle kapalı tutulan tarihi bestendeki 72 esnafın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Çoğunlukla yöresel ürünlerin satışını yapan esnaf, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nin açık otoparkına oluşturulacak alanda satışlarına devam edecek.

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi bedesten esnafıyla bir araya gelerek önerileri dinledi.

Şahin, buradaki konuşmasında, otopark alanına esnaf için stant kuracaklarını belirtti.

Alanı en kısa sürede esnafa hazır hale getireceklerini vurgulayan Şahin, "Depremin etkilerini hep birlikte ve beraber aşacağız. Bu kapsamda esnafın da yardımına koşacağız. Deprem nedeniyle mağdur olan bedesten esnafı için adımlarımızı atıyoruz. Esnafımız için geçici alan oluşturacağız. Bunun akabinde bedestendeki restorasyon çalışmalarının ardından esnaf tekrar dükkanlarına geçecek." ifadelerini kullandı.



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