Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bir genç bıçakla öldürüldü.



Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan Murat Özdemir (18), husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla A.C.G, T.K, T.G ve B.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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