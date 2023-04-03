ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı:

GAZİANTEP (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı.

Flake, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çadırını ziyaret etti.

Burada yemek dağıtımına eşlik eden Flake, depremzedelerin iftarına katıldı.

Flake, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Amerika'nın taahhüdünün, ihtiyaç duyulduğu sürece burada bulunmak olduğunu belirterek, "Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarda Türk ortaklarımız ile birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

ABD’nin deprem felaketlerinin başından bu yana 235 milyon dolar yardım ilan ettiğini aktaran Flake, şunları söyledi:

"Bunun bir kısmını da dağıtmıştır ancak tabii ki böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları burada görmek son derece yüreklendirici. Bu tarihe kadar ABD özel sektörü ve STK'lerin katılımıyla sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplanmış bulunmakta. Bu hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneğidir. Depremden hemen birkaç gün sonra Dünya Merkez Mutfağı kurucusu temsilcileri buradaydı. Kendisi ile konuşma fırsatına eriştim. Kendisi deprem alanlarındaydı. Bugün burada güzel çalışmaları görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugünlerde, ramazan ayında bu çalışmalar daha büyük önem kazanıyor. Çünkü oruç tutan kişilerin aslında alışkın oldukları yemekleri yemesi önem kazanıyor. Dünya Merkez Mutfağı da burada tam olarak bu çalışmayı yapıyorlar. Yerel malzemeler kullanarak insanların tanıdığı bildiği yemekleri dağıtıyorlar."

Birkaç hafta önce Washington DC'de senatör ve eski çalışma arkadaşlarıyla buluştuğunu hatırlatan Flake, "Bana Türkiye'deki felaketlere yeterli derecede yardım edilip edilmediğini sordular. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun sebebi Türkiye'nin 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere yardım göndermiş olması. Dünya Türkiye'ye olan borcunu ödemekte. Şu anda dünya Türkiye'ye cömertçe yardım gönderiyor çünkü Türkiye de geçmişte aynı cömertlikle diğer ülkelere yardım göndermişti." ifadelerini kullandı.





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