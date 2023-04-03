GÜNCELLEME - Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bir genç bıçakla öldürüldü, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde Murat Özdemir (18), husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla A.C.G, T.K, T.G. ve B.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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