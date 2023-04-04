Geleneksel gölge oyunu ustaları depremzede çocukları Karagöz-Hacivat oyununda buluşturuyor

GAZİANTEP (AA) - Geleneksel Türk gölge oyunu ustaları Suat Veral ve Merve İlken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te çocuklar için Hacivat-Karagöz oyununu sahneye koyuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının daveti üzerine kente gelen Veral ve İlken, çocuklarda depremin etkisini azaltmak amacıyla Hacivat-Karagöz gölge oyununu sahneliyor.

Gün içinde okullarda, akşam ise belirli alanlarda gösterilerini sürdüren Veral ve İlken, çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Veral, AA muhabirine, depremin yaşandığı illerden Gaziantep'teki çocuklara yardım etmek istediklerini söyledi.

Depremlerin en çok etkilediği ve üzdüğü kesimin çocuklar olduğunu vurgulayan Veral, "Çocuklarımız evlerimizin neşeleridir, bir evde çocuk mutluysa aile de mutlu olur. Dolayısıyla okullara giderek çocuklarımıza moral ve motivasyon aşılıyoruz." dedi.

Veral, depremin etkisini azaltmak için yeni hikayeler oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar oyunlarımızla bilgileniyor. Daha sonra çocuklar anne ve babalarıyla bu bilgileri paylaşıyor ve moral vermiş oluyoruz. Anneler, babalar çocuklara moral ve motivasyon verirken şimdi ise çocuklar bu moral ve motivasyonu anne ve babalarına veriyor. 2 haftadır Gaziantep'teyiz ve 40 bine yakın kişiye ulaştık ama önemli olan burada gönüllere dokunmak. Şimdi ise Türkiye'ye buradan mesaj veriyoruz. 'Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım, devletimiz ve milletimiz var olsun' diyoruz. Ülkemizin bu sıkıntıları atlatacağına eminim."

İlken ise depremin etkisini Hacivat-Karagöz ile gidermeye çalıştıklarına işaret ederek, "Nasıl bir görev aldığımızı çok iyi biliyoruz. Çocuklara bir arkadaş, ağabey ve abla gibi yaklaşıyoruz. Çocuklara moral olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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