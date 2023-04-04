Depremin birçok ilini etkilediği Güneydoğu'nun mart ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mart ayı ihracatı, 1 milyar 36 milyon 786 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin bölge ihracatını olumsuz etkilediğini anımsattı.

İhracatta toparlanmanın başladığına işaret eden Kileci, şöyle devam etti:

"Hasar gören sanayi üretim tesislerini eski üretim kapasitelerine ulaştırmak ve bölgemizin depremden aldığı hasarları silmek, bu dönem için en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü biz sanayiciler ancak üreterek ve çalışarak iyileşebiliriz. Başta Gaziantep olmak üzere deprem bölgemizdeki birçok şehrimizde ihracattaki azalış bu ay biraz geriledi. Bölgemizin mart ayında ihracatı 1 milyar 36 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep'in ihracatı ise bu dönemde 913 milyon 665 bin dolar oldu."

Kileci, bu dönemde bölgenin en fazla ihracatı sırasıyla Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerine yaptığını kaydetti.





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