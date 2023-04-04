YÖK Başkanı Özvar deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği 11 ildeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar'ın başkanlığında GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirildi.

Depremin vurduğu 11 ildeki 17 üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda depremin etkileri, bu süreçteki eğitim ve öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda Özvar, rektörlerin talep ve önerilerini dinledi.

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